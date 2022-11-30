НАТО не заинтересовано в урегулировании ситуации на Украине, – Захарова

Североатлантический альянс не заинтересован в политико-дипломатическом решении ситуации на Украине. Как заявила сегодня на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, об этом свидетельствуют итоги недавнего саммита глав МИД НАТО в Бухаресте.

«Не могу оставить без внимания заявление министров иностранных дел стран-членов НАТО. Это заявление было принято в ходе заседания совета Альянса на уровне министров иностранных дел в период с 22 по 30 ноября в Бухаресте. Содержащиеся в документе формулировки свидетельствуют о том, что НАТО абсолютно не заинтересована в политико-дипломатическом решении на Украине. Продолжена та самая линия, которая была взята после госпереворота в феврале 14-го года на обеление киевского режима и, соответственно, демонизацию России», – пояснила Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что все эти действия нужны НАТО для оправдания своей востребованности. «Страны НАТО пытаются обвинить российскую сторону в преступных деяниях, бесчинствах, совершаемых ВСУ при тотальном попустительстве западных спонсоров киевского режима. Нам, например, приписывают срыв глобальных поставок продовольствия, хотя именно Москва предложила реальные пути решения возникших не по нашей вине проблем и последовательно добивается их реализации, несмотря на санкционные ограничения Вашингтона и Брюсселя. И, конечно, вопиюще выглядит попытка возложить на Россию ответственность за инцидент с украинской ракетой, которая упала на территорию Польши», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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