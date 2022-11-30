В Подмосковье усилят охрану хвойных посадок

В Подмосковье будет усилена охрана молодых лесопосадок для пресечения нелегальной вырубки хвойных деревьев. Об этом сообщила сегодня пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Предновогодний период для лесной охраны всегда очень напряженный. К сожалению, некоторые жители и гости Подмосковья считают обыденным пойти и срубить елочку в лесу для украшения своего дома. В целях дополнительной профилактики лесничие с 1 декабря увеличат кратность патрулирования территории земель лесного фонда, особенно там, где возможны незаконные рубки хвойных молодняков. А с 19 декабря стартует операция «Елочка» – комплекс мероприятий для пресечения фактов незаконной заготовки ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников на землях лесного фонда», – отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

По его словам, за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. А если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

«В прошлом году в рамках операции «Елочка» лесными инспекторами выявлено 17 фактов незаконной вырубки хвойных деревьев, обнаружено 12 нарушителей – на территории Ступинского (5 человек), Подольского (4 человека) и Наро-Фоминского (3 человека) лесничеств. Граждане были задержаны на месте преступления, приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», – уточнил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Москва, Андрей Дорофеев

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