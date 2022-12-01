Евросоюз «расписался» в полной несостоятельности в Сербии и на Украине – глава МИД России

США в дальнейшем развитии НАТО в Европе будут опираться на главных русофобов ЕС – Польшу и страны Прибалтики. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя недавнее высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о расширении инфраструктуры Североатлантического альянса от Черного до Балтийского морей. По оценке главы МИД РФ, это свидетельствует также о несостоятельности всего Евросоюза и его главных лидеров – Франции и Германии.

«То, что сказал Тони Блинкен, наверное, очень показательно с точки зрения того, кто сейчас в НАТО заказывает музыку. Эта идея «трехморья» – от Черного до Балтийского – выстраивать кордон против РФ, – изначально польская идея, активно поддержанная прибалтами и продвигаемая в качестве концепции возрождения польского величия. Поляки уже несколько лет эту идею двигают. Они начали это до СВО, после начала СВО они активизировались. И то, что Тони Блинкен сейчас эту логику подхватил, – весьма показательно. Это значит, что американцы полагаются в дальнейшем развитии Североатлантического альянса на такие страны, как Польша и Прибалтика, которые занимают наиболее русофобские, расистские позиции. И такие страны, как Германия и Франция, отходят на второй план», – пояснил Лавров.

Глава МИД России обратил внимание, что политика президента Франции Эммануэля Макрона и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель «явно попадает не в такт с американскими мыслями». «Американцы считают, что никакой стратегической автономии (от Макрона) ЕС не нужно. Американцы сами будут решать, как ЕС будет обеспечивать свою безопасность по американским лекалам. И вот Меркель в недавнем интервью сокрушалась, что, когда после саммита Байдена и Путина в Женеве в июне 21-го года предложила вместе с Макроном провести саммит ЕС – Путин, ей запретили. Ну, кто может запретить в нормальное время Германии и Франции встретиться с кем угодно? Вот запретили. Запретили те же самые поляки и прибалты, которые выстраивают вот этот кордон, концепцию «трехморье» и так далее. Это весьма существенный показатель», – подчеркнул он.

При этом Лавров констатировал несостоятельность Германии и Франции в качестве гарантов в феврале 2014 года, когда подписывался договор между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией на майдане. «Здесь тоже не без американского вклада произошло, потому что то, о чем мы говорим состоялось в феврале 14-го года – майдан завершился, подписали соглашение об урегулировании и гарантами выступили страны ЕС. А за месяц до этого, когда (заместитель госсекретаря США) Виктория Нуланд, в то время тоже отвечавшая за постсоветское пространство, по телефону согласовывала с послом США на Украине состав нового правительство Украины, видимо, ожидая, что скоро произойдет этот переворот и надо готовить замену. И когда она назвала несколько фамилий, а посол США ей сказал, что этого конкретного персонажа не любит ЕС. Вы помните, что она сказала, что нужно сделать с ЕС – слово из четырех букв. И с тех пор примерно то же самое и происходит с ЕС», – констатировал он.

«Сначала наплевали на его (Евросоюза) гарантии и договоренности между Януковичем и оппозицией, потом на то, что ЕС в лице Германии, Франции гарантировали минские договоренности о прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском о предоставлении особого статуса этим территориям, прежде всего, русского языка. Потом в 19-м году еще раз в Париж пригласили французы и немцы Зеленского, теперь уже нового президента. И там тоже был наш президент – это нормандский формат. В очередной раз Зеленский подписался под тем, что он будет договариваться с Донецком и Луганском об особом статусе и закрепит его на постоянной основе. И тоже ничего не стал делать. То есть, ЕС раз за разом получал такой «отлуп» от своих посреднических усилий», – пояснил дипломат.

Глава МИД России также обратил внимание на ситуацию с сербами в Косово. «Вот договорились создать сообщество сербских муниципалитетов в Косово (в 2013 году). До сих пор никто не хочет этого делать. Вернее, ЕС уже понял, что албанцы в Приштине, а они об этом публично заявили, что они не будут этого выполнять. А ЕС расписался в полном своем бессилии. И уже сейчас Франция с Германией «утерлись», извините за непарламентское выражение, и продвигают новую инициативу, которая никаких прав для сербов в Косово не предполагает, а которая просто требует от Белграда – ну хорошо, вы не хотите признавать независимость Косово, не признавайте, но смиритесь с тем, что Косово в непризнанном вами статусе будет выступать в международные организации, включая ООН, Совет Европы и так далее», – отметил глава МИД РФ.

«А речь-то шла в документе о сообществе сербских муниципалитетов в Косово ровно о том же, о чем шла речь в минских договоренностях, только в косовском случае речь шла о правах сербов, а в минских договоренностях – о правах русских на Донбассе… Одно и то же, один в один. И там, и там ЕС расписался в полной своей несостоятельности и недоговороспособности», – подчеркнул глава МИД России.

«Эти тенденции к ослаблению ЕС – их, с одной стороны, в финансовом, экономическом плане активно наращивают американцы, а в геополитическом плане, в плане дипломатического влияния – ЕС самостоятельно делает все, чтобы свою роль свести до минимума», – заключил Лавров.

Москва, Мария Соколова

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