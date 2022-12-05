Удар по всему рынку: «потолок цен» на российскую нефть обострит энергетический кризис

Для Евросоюза введение эмбарго и «потолка цен» на российскую нефть создает риски новой волны роста стоимости энергоресурсов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, такие меры Запада являются вызовом для всех стран ОПЕК+, каждая из которых может стать следующим объектом ограничений.

«На протяжении полугода (страны ЕС) активнейше закупали российскую нефть – причем по ряду направлений было просто увеличение объемов поставок. Это значит – эта нефть достаточно выгодна для европейских потребителей. Но им придется заменять это на что-то другое. Это будут менее удобные поставки логистически и по цене, плюс есть вопрос переработки, которая настроена под конкретную нефть – нельзя нашу нефть просто так заменить на легкую из США. То есть, тут более сложные истории, а это значит более затратные. Либо эти затраты ложатся на потребителей, либо проблемы у нефтепереработчиков той же Европы, потому что снизится их маржинальность», – пояснил Кулагин.

Эксперт обратил внимание, что азиатские рынки в ближайшее время ожидает «просадка по поставкам из России», связанная с адаптацией механизма страховки судов и их дальнейшая перерегистрация, с постепенным восстановлением в дальнейшей перспективе. «Понятно, что это будет просадка поставок для всего мирового рынка, повышающая давление на цены, чем то, что могло бы быть без этого механизма (эмбарго и «потолка цен»). И то, что мы перенаправим нефть в Азию, – это означает, что Европе тоже надо будет закрываться, и они заберут поставки с того же Ближнего Востока и других регионов на Европу», – отметил он.

«Рынок перебалансируется, но станет логистически более сложным. А если больше транспортных затрат, значит – выше цены. Это основное последствие», – подчеркнул эксперт.

«На мой взгляд, очень правильно, что российская сторона четко объясняет, что она в эти игры не играет. Потому что, с одной стороны, сказали, что 60 долларов вроде как действительно приемлемый уровень цен, но есть оговорка, что этот уровень может постоянно пересматриваться. И это достаточно серьезный знак. Европейцы говорили – раз в два месяца, американцы вообще раз в две недели могут пересматривать. Поэтому любая готовность пойти играть в эти игры будет означать, что в следующий период достаточно короткий цены будут все ниже и ниже («потолок цены»)», – уточнил Кулагин.

По его мнению, основной удар от эмбарго и «потолка цен» на российскую нефть придется по странам ОПЕК+. «Все страны ОПЕК+ должны задуматься над этой историей – как таким вызовам противостоять. Потому что сегодня это может быть вызов России, и вдруг он сработает, – завтра к любой стране по любому поводу можно применять. Такой тревожненький фактор», – пояснил эксперт.

«В эмбарго был целый набор исключений. Так вот – те же исключения подпадают под потолок цен. То есть, фактически Европа сегодня говорит – там, где нам надо, в наши страны поставлять можно без потолка цен, но вот в другие страны, не надо поставлять без потолка цен… Удар будет нанесен фактически по всему рынку. Западные страны и так не покупают, но там повышение цен, для остального рынка это цены тоже выше, чем могли бы быть», – заключил Кулагин.

5 декабря вступило в силу эмбарго и «потолок цен» в $60 за баррель на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответные меры.

Накануне вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Россия не будет продавать нефть по условиям «потолка цен», даже если для этого стране придется сократить добычу.

Москва, Мария Соколова

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