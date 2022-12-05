Санкционная скидка и диктат: эмбарго ЕС и «потолок цен» изменили нефтяной рынок радикально и безвозвратно

Введение Евросоюзом эмбарго и «потолка цен» на российскую нефть является прецедентом, который безвозвратно изменит мировой рынок энергоресурсов, считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его оценке, в новых условиях России, скорее всего, придется уменьшать экспортную цену на «черное золото» ниже установленного ограничения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Потолок цен» – это прежде всего прецедент. Неважно, какие цифры озвучили бы – 60-70, да хоть 100 бы озвучили, – это не принципиально совершенно, потому что это прецедент, который вводит ценовое регулирование на одном из самых либеральных рынков, которым являлся до последнего времени мировой рынок нефти И по сути – это диктат потребителей. Естественно, России категорически нельзя было каким-либо образом принимать условия «ценового потолка», – отметил он.

Как считает эксперт, в долгосрочной перспективе сформируется двухконтурная система мировой торговли нефтью, и России придется «выстроить собственный логистический и страховой контур» поставок.

«Другие страны будут работать либо по традиционным схемам с западными страховыми компаниями и перевозчиками, либо тоже будут выстраивать альтернативные истории. Но в целом, начиная с 5 декабря, мировой рынок нефти радикально изменился и, видимо, безвозвратно», – констатировал он.

Громов обратил внимание, что с момента объявления шестого пакета санкций ЕС в России началась перестройка нефтяного рынка. «Мы понимали, что с 5 декабря европейский рынок в части морских поставок для нас закрывается, но опять же закрывается относительно. Мы видим, что увеличиваются загрузки трубопроводной системы «Дружба» для тех стран, которые освобождены от эмбарго в части трубопроводных поставок, и эта ситуация сохранится. БОльшую часть контрактов на Европу мы смели переориентировать на Китай, Индию, Турцию и ряд других стран Азии. Понятно, что для нас снижается маржинальность этих поставок, потому что логистика ухудшается. Потому что до этого мы на азиатские поставки обеспечивали, в первую очередь, поставками нефти из восточных портов и там совершенно другая логистика. А сейчас мы вынуждены использовать порты запада и азово-черноморского бассейна, чтобы транспортировать нефть не в Европу, а в азиатские страны, ту же Южную Азию», – пояснил эксперт.

Громов также отметил сложности в российской системе страхования. «Российская страховка традиционно покрывает груз и само судно. Но страховки той же британской системы страхования предусматривают более широкие параметры. Они покрывают так называемые открытые риски, например, покрытие ущербов, связанных с утечкой нефти, разливами… Там развита система не только страхования, но и перестрахования грузов. У России такая система только создается. Есть российская национальная перестраховочная компания, инструмент госгарантий под страхование российских нефтеналивных грузов. И здесь принципиальный вопрос, чтобы наши партнеры в тех странах, которые не приняли правило «ценового потолка» – Китай, Индия, Турция, чтобы они приняли наши страховки, доверяли им», – уточнил он.

По словам Громова, России необходимо еще время, чтобы решить проблему нехватки крупнотоннажных танкеров для перевозки нефти в Азию. «За этот период времени мы сумели перерегистрировать часть танкеров, которые находились в международных юрисдикциях в свою юрисдикцию, что-то приобрели в качестве теневого флота. Но принципиальная проблема заключается в том, что сама по себе логистика доставки российской нефти, например, с запада на восток требует принципиально другого количества крупнотоннажных танкеров», – подчеркнул он.

«Ожидаем, что где-то с января – существенная просадка российского нефтяного экспорта неизбежна. Думаю, что в декабре с учетом тех послаблений, которые выпустил ЕС, и того, что контрактация российской нефти на декабрь в целом завершена, там будет относительно спокойная история, но, начиная с января, просадка будет. Маржинальность, доходность российского экспорта нефти снизится, потому что в любом случае, мы должны понимать, чтобы быть конкурентоспособными и гарантировать беспроблемность доставки нашей нефти тем странам, которые не присоединились к «ценовому потолку», нужно будет им предлагать нашу нефть по ценам ниже «ценового потолка». Это не будет «ценовой потолок» в прямом понимании этого слова, но это будет по сути санкционная скидка, санкционный дисконт», – заключил Громов.

Напомним, сегодня вступило в силу эмбарго и «потолок цен» в $60 за баррель на поставку российской нефти по морю в Евросоюз.

Москва, Мария Соколова

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