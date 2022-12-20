Официальные курсы доллара и евро повышены почти на 2,5 рубля

Банк России вновь резко повысил официальные курсы доллара и евро на завтра, 21 декабря. Стоимость американской и европейской валют выросла более чем на 2,5 рубля.

В частности, курс «американца» установлен на уровне 69,0037 рубля, что на 2,6563 рубля дороже, чем сегодняшний официальный курс. «Европеец» будет стоить 73,3389 рубля (+2,7193 рубля).

Сегодня в ходе биржевых торгов курс доллара достигал отметки 69,45 рубля, евро – 74,0250. По оценке аналитиков, рубль продолжил заметно дешеветь второй день подряд, поскольку участники торгов отыгрывают ожидаемое снижение нефтегазовых доходов и ухудшение показателей внешнеторгового баланса России. 19 декабря страны ЕС договорились об установлении лимита цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля. Напомним, с 5 декабря вступил в действие ценовой потолок на российскую нефть.

Как считает председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, если мировая экономика избежит глобального кризиса и обвала цен на нефть, то курс национальной валюты России ослабнет «в разумных пределах» – до 75 рублей за доллар. При этом Центробанк и правительство не будут пытаться влиять на курс рубля. В случае глобальной рецессии и обвала мировых цен на нефть до $40-45 за баррель Задорнов ожидает ослабления нацвалюты до 80-85 рублей за доллар.

Москва, Светлана Антонова

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