Мособлдума сможет лишать депутатов полномочий за неисполнение обязанностей

Московская областная дума сможет досрочно прекращать полномочия депутатов, если они в течение 30 дней и более не исполняли свои обязанности. Соответствующие изменения сегодня были внесены в закон о статусе депутата Мособлдумы, сообщила пресс-служба регионального парламента.

«У депутата, избранного в представительные органы власти, помимо определенных прав есть еще и обязанности. В первую очередь это обязанности перед жителями, которые пришли и отдали за него свои голоса. Их наказы должны быть реализованы, депутат обязаны вести прием своих избирателей, помогать им в решении вопросов и проблем. Мы сейчас живем и работаем в такое время, когда просто не можем позволить себе держать подобных недобросовестных, безответственных «прогульщиков», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В соответствии с принятыми изменениями, лишать мандата можно будет по инициативе думской фракции, в которой состоит депутат, а также по предложению комитета, членом которого он является.

По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова, законом установлены и другие меры ответственности за неисполнение депутатских обязанностей, а также за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе.

В таких случаях, предусматривается освобождение от занимаемой должности в Думе без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в региональном парламенте, запрет занимать должности в Думе до прекращения срока полномочий депутата, предупреждение.

Кроме того, документом установлен запрет для депутатов иметь гражданство иностранного государства.

«Подмосковье – один из наиболее важных, можно сказать, стратегических регионов нашей страны: в текущей обстановке и речи быть не может о нескольких гражданствах у наших депутатов», – подытожил Брынцалов.

Москва, Андрей Дорофеев

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