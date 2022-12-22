Ереван отказался от московских переговоров с Азербайджаном

Ереван отказался от переговоров о мирном договоре с Баку, которые были запланированы на 23 декабря в Москве с участием министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Поводом для такого решения стали последние события, связанные с блокировкой Лачинского коридора.

Как пояснили в армянском МИД, Ереван подтвердил готовность участвовать во встрече в Москве около 2 недель назад – «до незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».

«Очевидно, что приоритетом работы министра иностранных дел Арарата Мирзояна на данный момент является решение вопросов по возобновлению беспрепятственной работы Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и проблем, возникших в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, и, исходя из этого, армянская сторона попросила перенести запланированную в Москве встречу», – говорится в сообщении МИД Армении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что «в знак конструктивности армянской стороны в процессе нормализации отношений с Азербайджаном, вне зависимости от обстоятельств встречи, Азербайджану были переданы новые предложения армянской стороны по документу о нормализации отношений».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.

Ранее Армения обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за блокирования автодороги, связывающей республику с Нагорным Карабахом.

12 декабря Минобороны России сообщало, что азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем «командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению».

Ереван, Светлана Антонова

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