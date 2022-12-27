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Вторник, 27 декабря 2022, 15:17 мск

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Сильный снегопад будет идти всю ночь в Москве и Подмосковье

Сильный снегопад будет идти до утра среды в столице и Подмосковье. Об этом предупредили главки МЧС московского региона.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением атмосферного фронта по городу Москве в период с 21.00 27 декабря до 10.00 28 декабря ожидается снег, местами сильный. На дорогах сильная гололедица. Местами снежные заносы», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном ГУ МЧС России по столице.

Аналогичное предостережение обнародовали и подмосковные спасатели.

Как сообщал «Новый День», одновременно в ночь на среду в столичном регионе ожидается потепление. Позже снег может перейти в мокрый снег и дожди, что также осложнит дорожную обстановку.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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