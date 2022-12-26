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Понедельник, 26 декабря 2022, 11:30 мск

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Оттепель начнется в московском регионе в середине недели

Морозная погода в московском регионе к середине недели сменится оттепелью. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, сегодня в Центральном федеральном округе усилится влияние антициклона с юга Скандинавского полуострова. В связи с этим на севере округа морозная погода сохранится и похолодает также на юге ЦФО. В Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем в столице ожидается -8...-6°, по области -10…-5°, ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Во вторник, 27 декабря, облачно, снег, ночью в Москве -13…-8°, днем -5…0°, ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В среду, 28 декабря, будет также облачно, ожидаются осадки. Однако столбик термометра перевалит через нулевую отметку. Ночью в регионе -5...0°, а днем -3...+2°, ветер южный и юго-западный, 4-9 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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