В ходе новогоднего визита на Донбасс Пригожин заявил, что Бахмут штурмует только ЧВК «Вагнер»

Никакие «сводные силы», кроме подразделений ЧВК «Вагнер», не ведут наступление на Бахмут, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен, которого называют создателем ЧВК «Вагнер», в новогоднюю ночь посетил позиции и расположения бойцов «Оркестра» на передовой. Он также навестил пленных украинских военнослужащих и поздравил их с Новым годом. Помимо прочего, Пригожин заехал в морг, где находятся тела героически погибших «вагнеровцев».

В ходе общения с бойцами был поднят вопрос штурма Бахмута. Эта тема сейчас является наиболее обсуждаемой в рамках проведения СВО. Нередко СМИ приписывают успехи в Бахмуте неким «сводным силам» в связи с этим Пригожин и бойцы «Оркестра» решили прояснить ситуацию.

«Кто берет Артемовск, какие сводные силы? Ну сводные силы ЧВК «Вагнер». А кто еще? Кроме ЧВК «Вагнер» кто еще есть? Еще немного ЧВК «Вагнер», – отметил Пригожин в беседе с «вагнеровцами».

Также бизнесмен выразил уверенность, что говорить о сроках взятия Бахмута могут только «клоуны из числа аналитиков», поскольку прогнозировать ход боев на этом направлении не представляется возможным.

Порой сражения за один дом могут идти неделями, так как многие здания противник превратил в неприступные крепости. Пригожин подчеркнул, что каждые 10 метров в Бахмуте – это рубеж обороны.

За месяцы боев на этом направлении «музыкантам» удалось добиться существенных успехов и освободить ряд населенных пунктов и стратегических объектов.

Освобождение Бахмута позволит создать для украинской армии серьезные проблемы со снабжением и откроет штурмовикам ЧВК «Вагнер» новые возможности для наступления.

Москва, Светлана Антонова

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