В 20-градусный мороз подмосковный поселок оказался «отрезан» от внешнего мира

Существенный подъем уровня воды наблюдается в некоторых районах Подмосковья. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области, из-за необычного явления к сегодняшнему утру воды реки Оки отрезали от внешнего мира село Слемские Боки в городском округе Луховицы.

«По состоянию на 07.00 на участке дороги между поселком Белоомут и селом Слемские Боки уровень воды выше дорожного полотна на 45 см (за сутки +45 см), протяженность 50 м. Транспортное сообщение перекрыто, объездной путь отсутствует», – говорится в сообщении ведомства.

На дороге установлены знаки, запрещающие движение автотранспорта, от местной администрации на месте перелива дежурит грузовик повышенной проходимости.

«Жизнеобеспечение в населенном пункте Слемские Борки организовано. Эвакуация не требуется. Медицинский пункт находится на территории населенного пункта. Водоснабжение населения не нарушено, осуществляется из скважин и частных колодцев, не попавших в зону подтопления. Подвоз продуктов осуществляется по мере необходимости», – добавили спасатели.

Накануне пресс-служба министерства транспорта Московской области сообщила о временном ограничении движения транспорта на Митяевском мосту в Коломне из-за поднятия уровня воды в Москве-реке.

6 января также ограничивали автомобильное движение на мосту в Озерах. Ограничения на перечисленных объектах будут сняты, когда нормализуется уровень воды в реках.

Стоит отметить, что в настоящее время в московском регионе наблюдаются сильные морозы. По данным Гидрометцентра России, сегодня ночью температура опускалась ниже 20-25 градусов, сейчас в Москве и Подмосковье около 17 градусов ниже нуля.

Москва, Андрей Дорофеев

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