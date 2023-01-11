Более 250 пожарных рукавов похитили злоумышленники в одной из многоэтажек Подмосковья

Полицейские задержали жителя Закавказья, который с подельником за несколько месяцев похитил более 250 пожарных рукавов, систематически взламывая специальные шкафы в одной из многоэтажек Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что с сентября 2022 года злоумышленник и его знакомый проникали в подъезды многоэтажки, расположенной в поселке Отрадное. Взламывая специально оборудованные шкафы путём подбора ключа, сообщники похищали пожарные рукава, после чего покидали место преступления на автомобиле», – говорится в сообщении ведомства.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили личность одного из подозреваемых. 44-летнего мужчину задержали в вагоне поезда на железнодорожном вокзале, когда он пытался скрыться из столицы.

«По версии полиции, задержанный причастен к кражам свыше 250 рукавов на сумму около 700 тысяч рублей. Фигурант пояснил, что похищенное продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды», – добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию соучастника преступлений.

Москва, Андрей Дорофеев

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