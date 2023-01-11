Пассажир пытался пронести через Домодедовскую таможню часы за 7 млн рублей

Таможенники задержали в аэропорту «Домодедово» пассажира, который пытался незаконно ввезти часы стоимостью 7 млн рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Домодедовской таможни.

«В ходе проведения таможенного контроля транзитного рейса Дубай – Москва из Швейцарии сотрудники Домодедовской таможни остановили гражданина Республики Беларусь, который пытался провезти через таможенную границу дорогостоящие наручные часы известного бренда. Мужчина проследовал через «зеленый» коридор и товары не декларировал», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, при таможенном досмотре в рюкзаке пассажира были обнаружены наручные часы Audemars Piguet с сопроводительной документацией. После этого мужчина предъявил вторые наручные часы того же бренда.

«Таможенная экспертиза установила, что стоимость товаров составила 7 млн рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – свыше 2 млн рублей», – отметили таможенники.

В пресс-службе добавили, что в действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 194 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Москва, Андрей Дорофеев

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