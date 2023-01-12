В Подмосковье строителя, присвоившего почти 400 тысяч рублей, задержали в букмекерской конторе

Строитель, которого наняли для строительства и отделки загородного дома в Раменском, присвоил деньги заказчика и потратил их на ставки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что в период с июня по сентябрь 2022 года потерпевший несколько раз переводил деньги злоумышленнику, чтобы тот закупал материалы. Однако необходимые товары либо не были доставлены, либо поступили частично. После этого строитель вовсе перестал проводить ремонтные работы и выходить на связь с заказчиком. Общая сумма материального ущерба составила почти 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в одной из букмекерских контор, когда тот делал ставки. Мужчина пояснил, что после заказа строительных материалов он возвращался обратно в торговые точки, отменял сделку и просил перевести денежные средства на его банковскую карту.

В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Жуковским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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