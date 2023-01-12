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Четверг, 12 января 2023, 15:52 мск

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Женщину с тремя детьми спасли: в Подмосковье отец семейства погиб в сгоревшем доме

В Солнечногорском городском округе Подмосковья мужчина погиб во время пожара в деревянном доме, его жену с тремя детьми удалось спасти. Об этом сегодня сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В деревне Карпово в частном деревянно-брусовом доме произошел пожар. В ходе тушения возгорания обнаружено тело хозяина домовладения 1985 года рождения. Его супруга с тремя детьми для медицинского обследования были направлены в больницу», – говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что у женщины и старшего сына врачи диагностировали 10% ожогов тела, двое других детей не пострадали.

По факту гибели человека Следкомитетом организована проверка.

«По результатам осмотра следователи назначили экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – добавили в СК.

В пресс-службе главного управления МЧС по Подмосковью уточнили, что сообщение о пожаре поступило сегодня ночью в 1:05. Возгорание было ликвидировано в 4:32.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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