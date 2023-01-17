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Вторник, 17 января 2023, 13:32 мск

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Четвертая сессия Госдумы будет насыщенная: Путин пожелал депутатам эффективности

Президент России Владимир Путин пожелал депутатам нижней палаты парламента успешной работы, эффективности при работе в период начавшейся весенней сессии. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая сегодня пленарное заседание.

«Сегодня перед началом заседания состоялся разговор с президентом. Рассказал о планах Госдумы на предстоящую сессию. Владимир Владимирович попросил передать депутатам наилучшие пожелания успешной работы, эффективности в интересах наших граждан и страны», – сказал Володин.

Главными приоритетами работы Госдумы Володин назвал обеспечение безопасности, развитие экономики, повышение качества жизни россиян. «Четвертая сессия у нас будет насыщенная. В законотворческом портфеле находится 1365 законопроектов», – уточнил он.

«Несмотря на вызовы и проблемы, мы должны сделать все для достижения национальных целей развития», – подчеркнул Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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