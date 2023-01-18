российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 января 2023, 11:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Столичные полицейские нашли юношу, сделавшего сальто назад с крыши вагона метро

Правоохранители установили юношу, который забрался на крышу вагона метро и сделал сальто назад, спрыгнув на платформу. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейскими УВД на Московском метрополитене задержан несовершеннолетний житель столицы, который умышленно нарушил требования транспортной безопасности. На станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии пассажир перелез через ограждение перехода и спустился на крышу стоявшего электропоезда. После этого он перебежал на следующий вагон, спрыгнул с него на платформу и скрылся», – рассказала Волк.

По ее словам, в отделе полиции 17-летний житель Новой Москвы рассказал, что совершил трюк для размещения видеозаписи в социальных сетях.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности).

«Материалы направлены для рассмотрения и принятия решения в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав», – добавила представитель МВД.

Telegram: Видео

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Московский метрополитен

Грабитель, похитивший телефон у пассажирки московского метро, пытался скрыться в тоннеле / Москвичи выбрали русскоязычное название для сервиса бесконтактной оплаты проезда / Десятки Дедов Морозов «атаковали» московское метро / Поезд, украшенный десятками миллионов стразов, запустили в московском метро / Метро, МЦК и наземный транспорт в Москве будут работать бесплатно в новогоднюю ночь / Система видеоаналитики помогла найти в Москве более 5 тысяч преступников и почти 860 «потеряшек» / Двое иностранцев присвоили оставленную в московском метро сумку с 340 тысячами рублей / В начале января на Кольцевой линии московского метро введут одностороннее движение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Московский метрополитен,