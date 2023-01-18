Столичные полицейские нашли юношу, сделавшего сальто назад с крыши вагона метро

Правоохранители установили юношу, который забрался на крышу вагона метро и сделал сальто назад, спрыгнув на платформу. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейскими УВД на Московском метрополитене задержан несовершеннолетний житель столицы, который умышленно нарушил требования транспортной безопасности. На станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии пассажир перелез через ограждение перехода и спустился на крышу стоявшего электропоезда. После этого он перебежал на следующий вагон, спрыгнул с него на платформу и скрылся», – рассказала Волк.

По ее словам, в отделе полиции 17-летний житель Новой Москвы рассказал, что совершил трюк для размещения видеозаписи в социальных сетях.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности).

«Материалы направлены для рассмотрения и принятия решения в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав», – добавила представитель МВД.

Telegram: Видео

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»