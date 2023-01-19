Власти Подмосковья возьмут на содержание дороги, находящиеся во временной эксплуатации

Московская областная дума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым в дорожном фонде региона появится новая статья расходов – содержание дорог, допущенных к временной эксплуатации. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Мособлдумы.

«Цель проекта закона – улучшить качество содержания таких дорог, находящихся во временной эксплуатации. Их содержание будет обеспечено специализированной организацией «Мосавтодор», которая будет выполнять все работы качественно и в сроки», – пояснил председатель комитета областного парламента по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

По его словам, в регионе возникают ситуации, когда дорога открыта частично – например, движение запущено только по двум полосам, а всего планируется четыре. При этом безопасность дорожного движения и пассажирских перевозок на открытом участке полностью обеспечена.

Москва, Андрей Дорофеев

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