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Суббота, 21 января 2023, 15:09 мск

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Автомобилисты заплатят 28 миллионов рублей за задержки московских трамваев в 2022 году

Автомобилисты по искам Московского метрополитена заплатят 28 миллионов рублей за задержки столичных трамваев, случившиеся в прошлом году. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В 2022 году метро выиграло 100% судов против виновников задержек трамвайного движения. Суд вынес 125 решений в пользу метро – водители выплатят 28 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе пояснили, что иски к водителям подаются, если они оставляли машины на путях, были виноваты в ДТП с трамваем или с другим транспортом на путях, автомобиль повредил контактную сеть трамвая.

«Такие аварии нарушают нормальную работу трамвайной сети и становятся основной причиной длительных задержек движения – всего за год получилось почти 300 часов – это более 12 суток. Чтобы рассчитать причинённый ущерб, учитываются число отменённых рейсов, их длина, время задержки и количество потенциальных пассажиров», – добавили в пресс-службе.

Также в департаменте напомнили, что в 2021 году трамвайная сеть столицы перешла под управление метро.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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