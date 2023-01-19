Медики Подмосковья спасли мужчину с разрывом артерии и потерей 2 литров крови

Домодедовские врачи спасли жизнь мужчине с разрывом артерии и более трети крови. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина поскользнулся на улице и неудачно упал на ногу. В результате 46-летний пациент поступил в Домодедовскую больницу с тяжелым перелом бедренной кости. Травма привела к тому, что костные отломки разорвали бедренную артерию, а это привело к потере около 2 литров крови – 35% от ее общего объема.

Обильное артериальное кровотечение и отсутствие кровотока в ноге угрожали мужчине не только ампутацией нижней конечности, но и летальным исходом, отметили в минздраве.

«В оперативном лечении была задействована мультидисциплинарная бригада врачей – хирург, эндоваскулярный хирург, травматолог, анестезиолог-реаниматолог. Мы удалили тромбы из поврежденного сосуда и восстановили его целостность с помощью специального сосудистого шва. Счет шел на минуты, так как была угроза развития острой ишемии нижней конечности из-за отсутствия кровоснабжения в ноге, что грозило ампутацией. Затем эндоваскулярные хирурги проверили целостность реконструированного сосуда. После чего провели малоинвазивную операцию по стентированию поврежденной артерии, таким образом, полностью ее восстановили», – рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Домодедовской больницы Леонид Гинзбург.

Также врачи-травматологи произвели остеосинтез, соединив отломки кости металлическими винтами.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и продолжает лечение, добавили в пресс-службе ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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