Госдума пока не рассматривает запрет YouTube в России

Госдума в настоящее время не рассматривает запрет видеохостинга YouTube в России. Как сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, предварительно необходимо создать качественный аналог, что вполне возможно на фоне беспрецедентной поддержки IT-отрасли со стороны государства.

«Разумеется, российские IТ-специалисты способны создать нейросеть, а также все необходимые виды ПО, и продвинутые алгоритмы от отечественных ИТ-разработчиков уже существуют. Я абсолютно убежден, что новые разработки будут соответствовать лучшим мировым аналогам и будут учитывать историю взаимодействия и поведенческие факторы аудитории, которые используются для расстановки видео в источниках трафика и интерфейсах, построение выборки видео и многое другое», – пояснил депутат, которого цитирует его пресс-служба.

Накануне председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подтвердил, что члены парламента не обсуждали закрытие видеохостинга и тем более установление ответственности за пользование им для граждан. Парламентария поддержал гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, который сообщил, что сегодня Rutube не является заменой YouTube, так как рекомендательные нейросети требуют масштабной доработки, а подготовка объема отечественного медиа-контента – значительного времени.

Москва, Андрей Дорофеев

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