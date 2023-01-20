В Москву вернутся морозы

В московском регионе в выходные начнется очередное похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«В субботу после прохождения холодного фронтального раздела, с востока начнет усиливаться антициклон. Температура понизится, осадки прекратятся», – прогнозируют специалисты. При этом метеорологи отметили, что в последние двое суток температура в столице превышает климатическую норму на 8-9°.

21 января в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ночью по области местами небольшие осадки. Температура ночью и днем в столице -2...0°, по области -5...0°. Ветер южный и юго-восточный, 4-9 м/с. Гололедица, местами сильная.

22-23 января ожидается облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве -6...-4°, по области -9...-4°, днем в Москве -3...-1°, по области -6...-1°. Ветер слабый. Гололедица.

Во вторник, 24 января похолодание продолжится. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Температура ночью -10...-5°, днем -6...-1°. Ветер слабый.

25 января также будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. Температура ночью -12...-7°, днем -7...-2°. Ветер слабый.

Москва, Андрей Дорофеев

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