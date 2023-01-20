Пожилая жительница Подмосковья пыталась выманить 3 млн рублей под предлогом оформления недвижимости

Правоохранители задержали 61-летнюю жительницу Подмосковья, пытавшуюся обманом завладеть крупной суммой денег. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«К москвичу, арендующему две квартиры в столице, через знакомых с заманчивым предложением обратилась некая женщина. Она рассказала, что имеет возможность за денежное вознаграждение перевести снимаемое им жильё из собственности Росимущества в его. Мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию», – говорится в сообщении ведомства.

Женщина оценила свои «услуги» в 3 млн рублей. При получении части этой суммы, которое проходило под наблюдением стражей правопорядка, злоумышленница была задержана. Выяснилось, что в действительности заявленными полномочиями в вопросах оформления недвижимости женщина не обладала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). Гражданке предъявлено обвинение, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Андрей Дорофеев

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