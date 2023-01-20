Подмосковные врачи извлекли из бронхов младенца 4-сантиметровую ветку ели

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) извлекли из бронхов пятимесячного ребенка 4-сантиметровый фрагмент ели. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

К медикам обратилась женщина, ребенок которой играл с новогодней елкой и случайно проглотил ее веточку, из-за чего у него появился сильный кашель и развилось обильное слюноотделение. Сначала мама пыталась извлечь инородное тело самостоятельно, однако попытка оказалась неудачной. Диагностика показала наличие инородного тела в правом бронхе. Мальчика экстренно госпитализировали.

«В бронхе мальчика мы увидели фрагмент ветки ели длиной около 4 см. Работа предстояла кропотливая – нужно было извлечь как стебель ветки, так и многочисленные, хрупкие елочные иголки. С помощью эндоскопических инструментов мы полностью удалили инородное тело, после чего освободили бронхи, аспирировав секрет», – рассказала руководитель эндоскопического отделения МОНИКИ Елена Вакурова.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, добавили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

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