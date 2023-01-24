Подмосковные врачи удалили из желудка девушки 3-килограммовый комок волос

Медики Щелковской больницы спасли девушку, удалив из ее желудка 3-килограммовый комок волос. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным минздрава, 21-летняя девушка поступила в медучреждение в истощенном состоянии с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту после каждого приема пищи. Врачи в ходе обследования обнаружили в желудке пациентки кровоточащие язвы и трихобезоар – огромный комок волос. Как выяснилось, девушка на протяжении длительного времени ела свои волосы. Причем, ранее по этому же поводу ей уже проводилась операция.

«В срочном порядке мы провели лапаротомию, то есть произвели разрез около пупка и таким образом получили доступ к внутренним органам. Затем гастротомию – создали искусственный вход в полость желудка через переднюю брюшную стенку. После вырезали язву и удалили трихобезоар весом 3 кг, плотно свалявшийся комком», – рассказал врач-хирург Щелковской больницы Александр Булычев.

Операция прошла успешно, на данный момент девушка проходит лечение в хирургическом отделении, состояние ее улучшается. Полная реабилитация займет примерно месяц. После чего пациентке будет рекомендовано пройти курс лечения у психотерапевта.

Москва, Андрей Дорофеев

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