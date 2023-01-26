Размер ежемесячной выплаты для граждан, ухаживающих за инвалидами, повысили в Подмосковье

Мособлдума приняла закон, предусматривающий определение фиксированного размера ежемесячной денежной выплаты гражданам, осуществляющим уход за инвалидами. Об этом сообщила сегодня пресс-служба областного парламента.

Как пояснил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, законодательно выплата была установлена с 2018 года – тогда она была в размере около 20 тысяч рублей.

«Уход за инвалидами является физически и психологически сложной работой. Он осуществляется ежедневно и в объёме, равном средней продолжительности рабочего дня. Эти люди имеют право на получение дополнительной материальной помощи. Мы устанавливаем фиксированную выплату и повышаем её почти до 28 тысяч рублей», – уточнил Брынцалов.

Москва, Андрей Дорофеев

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