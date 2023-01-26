В Подмосковье объединили три городских округа

Мособлдума приняла сегодня закон об объединении городских округов Серпухов, Протвино и Пущино. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Решение об объединении принято, в первую очередь, в целях развития этих городов. Жители высказывали многочисленные опасения, которые в большинстве случаев были основаны на домыслах и слухах. Главная тревога, которую озвучивали жители – что Пущино и Протвино потеряют статус наукоградов. Но этого не случится, действующее на сегодняшний день законодательство позволит сохранить им этот статус», – написал в своем телеграм-канале председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, задача областных властей – дальнейшее развитие и поддержка науки в Подмосковье. Поэтому все научные проекты, которые реализуются на территории этих городов, продолжат получать поддержку в том же или даже большем объёме.

Принятый закон также устанавливает параметры совета депутатов нового округа. В него войдут 30 человек. При этом 10 депутатов будут избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, а 20 депутатов – по четырём пятимандатным избирательным округам.

Москва, Андрей Дорофеев

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