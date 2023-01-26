российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 января 2023, 18:09 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Британия определилась со сроками поставки танков на Украину

Лондон намерен направить на Украину танки Challenger 2 в конце марта. Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чак, выступая в парламенте страны.

По его словам, обучение украинских военных по обслуживанию и использованию бронетехники начнется на следующей неделе в понедельник и продлится до пяти недель, передает РИА «Новости».

Предполагается, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2.

Накануне немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта. В Польше рассчитывают направить 14 единиц бронетехники в течении нескольких недель.

Вместе с тем накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Украине 31 танк М1 Abrams.

Лондон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Трамп заявил о приближении ядерной войны из-за поставки танков Киеву / В Кремле не планируют менять статус СВО после западных поставок танков Украине / В Европарламенте призвали к введению военной экономики в Евросоюзе / В ДНР сообщили о боях на окраинах Угледара / Финляндия и Нидерланды официально подтвердили готовность отправить танки Leopard на Украину / «Красные линии» остались в прошлом»: посол РФ прокомментировал решение ФРГ о поставке танков Киеву / Его бы ждало много неприятностей на передовой: командир ЧВК «Вагнер» ответил на критику Игоря Стрелкова / Украина предлагала Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,