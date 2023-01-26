Британия определилась со сроками поставки танков на Украину

Лондон намерен направить на Украину танки Challenger 2 в конце марта. Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чак, выступая в парламенте страны.

По его словам, обучение украинских военных по обслуживанию и использованию бронетехники начнется на следующей неделе в понедельник и продлится до пяти недель, передает РИА «Новости».

Предполагается, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2.

Накануне немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта. В Польше рассчитывают направить 14 единиц бронетехники в течении нескольких недель.

Вместе с тем накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Украине 31 танк М1 Abrams.

Лондон, Светлана Антонова

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