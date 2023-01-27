Неадекватный пассажир московского метро поливал из пожарного гидранта платформу и поезд

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали пассажира, который поливал из пожарного гидранта платформу станции метро «Алексеевская» Калужско-Рижской линии и вагон электропоезда. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что мужчина открыл пожарный кран и в присутствии пассажиров начал поливать пол и электропоезд. Затем он перекрыл воду и скрылся», – рассказала Волк.

В кратчайшие сроки нарушителя нашли и доставили в отдел полиции. Объяснить мотивы своего поступка он не смог.

В отношении фигуранта составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 20.1 КоАП РФ. Останкинским районным судом Москвы ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Москва, Андрей Дорофеев

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