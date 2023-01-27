Небольшой снег и умеренный ветер ожидаются в выходные в московском регионе

Слабый мороз, небольшой снег и умеренный ветер ожидаются в столице и Подмосковье в предстоящие выходные. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Облачная погоду с небольшим снегом в столичном регионе обеспечит соседство антициклона, протянувшегося по средней полосе, и циклона, движущегося по его северной периферии на восток. В ночь на понедельник влиять на погоду Москвы и Московской области начнет новый, более активный, циклон. Атмосферное давление будет падать, усилится ветер, снег станет более интенсивным, местами закружат метели, станет теплее», – говорится в прогнозе метеорологов.

В субботу, 28 января будет облачно. Ночью небольшой снег, температура в Москве -6...-4°, по области -8...-3° (на севере до -12°). Днем местами небольшой снег, температура в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Гололедица.

В воскресенье будет так же облачно. Ночью местами небольшой снег, температура в Москве -7...-5°, по области -10...-5°, днем небольшой снег, температура в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Гололедица.

В понедельник, 30 января юго-западный ветер усилится до 7-12 м/с, днем местами с порывами до 17 м/с. Будет облачно. Ночью небольшой снег, местами метель, температура в Москве -6...-4°, по области -9...-4°. Днем небольшой снег, по области местами умеренный, местами метель, температура в Москве -3...-1°, по области -6...-1°.

В последующие два ожидается потепление до 0°. Облачно. Небольшой снег. Ветер к среде, 1 февраля, начнет утихать.

Москва, Андрей Дорофеев

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