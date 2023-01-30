Подмосковные врачи сделали уникальную операцию новорожденному с патологией пищевода и «зеркальным» расположением сердца. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, местной жительнице

во время беременности диагностировали внутриутробную патологию плода – атрезию пищевода. Это врождённая аномалия, при которой пищевод ребенка не имеет связи с желудком. Такие патологии в центре охраны материнства и детства оперируют давно, однако в данном случае ситуация осложнялась «зеркальным» расположением сердца у ребенка.

«Случай уникален тем, что сердце у малыша располагалось с правой стороны. И концы пищевода невозможно было соединить из-за большого расстояния между ним. Такое сочетание патологий встречается в 1% случаев. Поэтому мы впервые применили метод Фокера, то есть мы решили вырастить пищевод путем его вытяжения. Оперировали малыша в первые стуки жизни», – рассказывает заведующий хирургией новорождённых Московского областного центра охраны материнства и детства Михаил Рехвиашвили.

Лечение новорождённого проводилось в два этапа. На первом концы пищевода свели максимально близко друг к другу, начали их вытяжение – в день по 1 миллиметру, и так в течение недели. После того, как концы пищевода максимально сблизились, было выполнено сшивание пищевода. Обе операции были выполнены через микропроколы.

В настоящий момент ребенок уже питается самостоятельно. Его жизни больше ничего не угрожает. Вместе с мамой они готовятся к выписке, добавили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

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