В Москве таксист выманил у двух женщин почти полмиллиона рублей

Столичные правоохранители задержали ранее судимого таксиста, выманившего 486 тысяч рублей у двух женщин. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что злоумышленник, являясь водителем такси, во время поездки узнал от клиентки, что её сожитель работает стоматологом и регулярно закупает медицинские материалы. Аферист предложил ей содействие в приобретении необходимых товаров, сославшись на то, что у него есть выход на поставщиков зубных протезов и имплантатов по низкой цене», – говорится в сообщении ведомства.

Поверившая таксисту 35-летняя жительница Московской области перевела ему в качестве предоплаты 232 тысячи рублей. Однако, не дождавшись поставки протезов, она была вынуждена обратиться в полицию.

В ходе разбирательства полицейские установили ещё один преступный эпизод. Злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже зарубежного тура. Предложением заинтересовалась 52-летняя москвичка. Женщина перевела незнакомцу около 236 тысяч рублей, но путёвку так и не получила.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан.

Москва, Андрей Дорофеев

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