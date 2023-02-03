«Медленно, но будут расти»: подорожание бензина в России зависит от повышения налогов

Рост цен на автомобильное топливо в России провоцирует повышение налогов, на увеличение которых настроен Минфин РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, комментируя сегодня на пресс-конференции последствия нефтяного эмбарго и потолка цен на российские «черное золото», введенных западными государствами.

Эксперт обратил внимание на структуру формирования стоимости моторного топлива в РФ. «В структуре нашей цены в нашей стране бензина и дизтоплива 60% занимают налоги. А налоги-то меньше не будут, наоборот, они будут только увеличиваться, учитывая позицию нашего Минфина. Потому что стоимость нефти там (в цене моторного топлива) всего на 10-11%, все остальное там переработка. Поэтому думать о том, что у нас цены уменьшатся – вряд ли. Скорей всего, потихонечку, медленно, но будут расти», – пояснил глава Союза нефтегазопромышленников.

При этом, как считает Шмаль, проблема шире – «вопросом ценовой политики в стране никто не занимается». «Это касается не только нефтепродуктов, но и всех остальных дел, когда батон стоит в магазине уже 150 рублей и так далее. Тут вопросы более общие о том, кто же будет заниматься вопросами ценообразования и немножко приструнивать тех, кто спекулирует на тех проблемах, которые есть», – подчеркнул он.

«Ну, и еще один момент. Мы уже ведь знали ситуацию, которая будет с нефтью, но в бюджете записали какую цену мировую – 70 [долларов за баррель], а уже сейчас продаем ниже. Поэтому вопрос ведь такой будет: а где же взять тогда (доходы в бюджет)? И опять возникает вопрос… Будут искать, прежде всего, за счет внутреннего спроса», – отметил Шмаль.

Как сообщал «Новый День», по итогам января отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило -52,1 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба министерства финансов РФ, в феврале ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется на уровне 108,0 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что средняя цена российской экспортной марки нефти Urals по итогам января упала на 2% по сравнению с декабрьским уровнем и составила $49,48 за баррель. В годовом выражении падение стоимости «черного золота» достигло 1,7 раза.

Напомним, потолок цен на российскую нефть, который введен западными государствами в качестве антироссийских санкций в декабре, составляет $60 за баррель. Таким образом средняя цена Urals два месяца находится ниже этого значения.

Москва, Мария Соколова

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