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Понедельник, 6 февраля 2023, 14:38 мск

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Более 40 минут стояли поезда Арбатско-Покровской линии московского метро

На Арбатско-Покровской линии столичного метро из-за технических неполадок на длительное время прекращалось движение поездов. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеграм-канал департамента транспорта Москвы, сейчас работа ветки восстановлена.

Движение поездов прерывалось на участке от «Курской» до «Щелковской» для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Источник агентства сообщил, что сбой произошел около 11:25. По техническим причинам снималось напряжение на участке «Партизанская» – «Щелковская».

Сбой на ветке продлился более 40 минут.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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