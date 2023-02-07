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Вторник, 7 февраля 2023, 11:51 мск

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Более полусотни криминальных авторитетов задержали на сходке в Мытищах

Правоохранители задержали более полусотни человек на сходке криминальных авторитетов, проходившей в Мытищах. Как сообщает РЕН ТВ, операция силовиков проходила вечером 6 февраля.

По данным телеканала, задержание возле мытищинского ресторана «Гранада» производили сотрудники управления уголовного розыска совместно со спецназом.

В свою очередь телеграм-канал Baza сообщает, что днем в ресторане на 1-й Пролетарской улице собрались преимущественно авторитеты из Азербайджана. Ближе к 16 часам дня к заведению стали стягиваться машины полиции и автозаки Росгвардии. Территорию оцепили. По словам очевидцев, некоторые посетители ресторана попытались скрыться, но были задержаны.

Всего задержали 48 выходцев из Азербайджана, двоих уроженцев Дагестана и по одному представителю Армении и Таджикистана. У них были изъяты телефоны, а также пять травматических пистолетов и даже один карабин «Сайга».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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