российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 февраля 2023, 14:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Собянин пригласил Путина на открытие Большой кольцевой линии столичного метро

Власти российской столицы планируют в ближайшие дни открыть движение по всей Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Как сообщает сайт Кремля, об этом сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе встречи президенту России Владимиру Путину.

«Вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу. Это будет, конечно, очень серьезным подспорьем для развития метро, освобождения других линий, наземного транспорта и так далее», – сказал столичный градоначальник.

При этом он отметил, что БКЛ – это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро.

Собянин также подчеркнул, что развитие транспорта является важнейшим направлением для города, поскольку оно определяет развитие экономики и комфорт для жителей.

«За эти годы мы при вашей поддержке реализовали целый ряд проектов, связанных с подземным метро, с наземным метро, дорогами», – добавил мэр.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Московский метрополитен

Более 40 минут стояли поезда Арбатско-Покровской линии московского метро / Студент колледжа напал на сотрудника службы безопасности московского метро / Неадекватный пассажир московского метро поливал из пожарного гидранта платформу и поезд / Автомобилисты заплатят 28 миллионов рублей за задержки московских трамваев в 2022 году / Система биометрической оплаты проезда начала работу в столичном «Аэроэкспрессе» / Столичные полицейские нашли юношу, сделавшего сальто назад с крыши вагона метро / Грабитель, похитивший телефон у пассажирки московского метро, пытался скрыться в тоннеле / Москвичи выбрали русскоязычное название для сервиса бесконтактной оплаты проезда

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Экономика, Московский метрополитен, Путин Владимир, Собянин Сергей,