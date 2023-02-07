Собянин пригласил Путина на открытие Большой кольцевой линии столичного метро

Власти российской столицы планируют в ближайшие дни открыть движение по всей Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Как сообщает сайт Кремля, об этом сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе встречи президенту России Владимиру Путину.

«Вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу. Это будет, конечно, очень серьезным подспорьем для развития метро, освобождения других линий, наземного транспорта и так далее», – сказал столичный градоначальник.

При этом он отметил, что БКЛ – это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро.

Собянин также подчеркнул, что развитие транспорта является важнейшим направлением для города, поскольку оно определяет развитие экономики и комфорт для жителей.

«За эти годы мы при вашей поддержке реализовали целый ряд проектов, связанных с подземным метро, с наземным метро, дорогами», – добавил мэр.

Москва, Андрей Дорофеев

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