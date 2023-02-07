Подмосковные врачи спасли пациента с отломком штифта в 4 миллиметрах от сонной артерии

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) спасли жизнь мужчине, у которого сломавшийся старый штифт угрожал повреждением сонной артерии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным минздрава, 38-летний мужчина поступил в медучреждение с жалобами на боли в области плеча и груди. Диагностика показала, что в пространстве грудной клетки между легкими находится 6-сантиметровый отломок штифта.

«Выяснилось, что ранее мужчина сломал ключицу, перелом зафиксировали штифтом. Но из-за несоблюдения рекомендаций специалистов по физической активности он переломился. Тупой конец штифта сдавливал подключичную вену, а острый остановился в 4 мм от сонной артерии», – рассказали в министерстве.

Пациентом занималась мультидисциплинарная бригада: хирурги-травматологи, сосудистые хирурги, нейрохирурги и торакальные хирурги. В ходе операции врачи рассекли грудную клетку, выделили трахею, магистральные сосуды и под рентген-контролем обнаружили штифт и безопасно его извлекли.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Москва, Андрей Дорофеев

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