Получившие ранения участники СВО из Подмосковья смогут пройти реабилитацию бесплатно

Московская областная дума приняла сегодня закон, в соответствии с которым участникам спецоперации, получившим ранения, будет предоставлена бесплатная медицинская реабилитация. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Восстановить здоровье и получить услуги по реабилитации они (участники СВО) смогут в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки». В центр закупается самое передовое и высокотехнологичное оборудование. Не менее важна и будет оказана и психологическая поддержка», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Мощность центра «Ясенки» рассчитана на 2 тыс человек в год. Там предусмотрено 8 программ реабилитации и 90 процедур.

«В законе учтён ещё один аспект – военнослужащие и сотрудники Росгвардии смогут получить бесплатную психологическую помощь на дому, по телефону, либо в центрах социального обслуживания», – добавил Брынцалов.

Он отметил также, что данной теме уделяется внимание и на федеральном уровне. Рабочая группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников спецоперации. Эта концепция будет апробирована в Московской области и ещё в ряде субъектов.

«Московская область выбрана не случайно – наш регион использует передовые технологии и у нас уже выстроена комплексная система оказания высокопрофессиональной медпомощи. Наши защитники получат всю необходимую поддержку по возвращении домой», – отметил спикер областной думы.

Москва, Андрей Дорофеев

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