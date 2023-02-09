«Мертвому припарка»: Госдума одобрила законопроект о научно-технологическом планировании

Сегодня нижняя палата российского парламента в окончательном чтении внесла изменения в закон о научном стратегическом планировании, согласно которому разработка и утверждение прогноза научно-технологического развития передаются от правительства РФ Совету при главе государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госдумы от КПРФ отказались поддерживать поправки, назвав их имитацией.

«Согласно этому законопроекту полномочия передаются от правительства РФ Совету при президенте. Меняется ли ситуация управления научными исследованиями в целом в результате этого? От перестановки мест сумма слагаемых вряд ли изменится. Чтобы действительно прогнозы были действенными, эффективными и реально влияли на развитие РФ, нужны системные меры», – заявил депутат от КПРФ Николай Осадчий на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий обратил внимание на особую важность вопросов планирования в сегодняшней ситуации. «Именно благодаря тесному взаимодействию власти и науки (в советское время) был создан тот самый щит, который до сих пор защищает нашу страну от прямой агрессии США и НАТО. Поэтому вопросы взаимодействия науки и власти остаются крайне актуальными, крайне важными, особенно для сегодняшней ситуации», – подчеркнул он.

Как считает Осадчий, что в первую очередь необходимо восстановить статус и роль Академии наук, которая сегодня «сведена к вспомогательной роли», и вернуть престиж самого занятия научной деятельностью. «Безусловно необходимо восстановление всей системы институтов прикладных научных исследований, которых были десятки в советское время при каждом отраслевом министерстве, и они работали и выдавали, как говорится, продукт. Если этого не делать, то вот эти перестановки – что мертвому припарка. Исходя из того, что закон вместо реального повышения эффективности научного прогнозирования развития общества дает просто имитацию этого процесса, наша фракция его конечно же не поддержит», – пояснил Осадчий, отметив, что все законы надо принимать исходя из того, «что это реально принесет на повышение эффективности развития страны, или это просто опять же какие-то чисто внешние подвижки, косметика, которая, по сути, дела мало, что меняет».

Согласно принятым поправкам, полномочия по утверждению научно-технологического развития России передаются от правительства Совету по науке и образованию при президенте РФ. Разрабатывать прогноз, как и прежде, будет Минобрнауки. Порядок разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития России будет определять глава государства. Ранее документ утверждался кабинетом министров.

Москва, Мария Соколова

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