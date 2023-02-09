Росгвардейцы спасли ребенка, упавшего с моста в Волгу

Росгвардейцы спасли ребенка, упавшего в подмосковной Дубне с моста в Волгу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

«Во время патрулирования территории городского округа прапорщик полиции Дмитрий Бакин и старший сержант полиции Михаил Малышев обратили внимание на молодого человека, который махал им рукой и указывал в сторону моста. Росгвардейцы остановились, чтобы узнать, нужна ли прохожему помощь. Молодой человек сообщил правоохранителям, что заметил ребенка, падающего с моста в реку», – рассказали в ведомстве.

Стражи порядка вытащили ребенка из ледяной воды на берег и оказали ему доврачебную помощь.

После этого они доставили мальчика в медучреждение. Как отметили в пресс-службе, в настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Москва, Андрей Дорофеев

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