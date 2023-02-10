Пенсионерка-рецидивистка организовала в Подмосковье группу, занимавшуюся инсценировками ДТП

Правоохранители Подмосковья задержали троих местных жителей по подозрению в серии мошенничеств, связанных с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Схему совершения преступлений разработала ранее неоднократно судимая за мошенничество пенсионерка. Она вовлекла в криминальный бизнес шеф-повара сети московских ресторанов и 17-летнего подростка. На внедорожнике премиум-класса с поврежденным боковым зеркалом они передвигались по дорогам Домодедовского городского округа», – рассказала Волк.

Заметив иномарку, за рулем которой находился пожилой человек, мошенники обгоняли ее и снижали скорость. Когда водитель приступал к обгону автомобиля злоумышленников, они бросали в его машину мелкий предмет, имитируя незначительную аварию. После этого фигуранты начинали преследование и принуждали его остановиться.

«Выражая возмущение, один из аферистов сообщал водителю о якобы совершенном ДТП. В это время второй наносил на иномарку потерпевшего царапину, которая должна была удостоверить факт столкновения», – добавила представитель МВД.

Затем они звонили соучастнику, который изображал сотрудника правоохранительных органов. По телефону он объяснял водителю остановленной машины, что тот самовольно покинул место аварии, ему грозит лишение водительских прав, и рекомендовал решить вопрос без привлечения полиции. Во время второго звонка соучастник, который представлялся сотрудником автосервиса, озвучивал сумму замены бокового зеркала на новое. В результате потерпевший переводил на банковскую карту мошенника несколько десятков тысяч рублей.

Во время обысков у задержанных мошенников изъяты банковские карты, мобильные телефоны, используемый для совершения преступлений автомобиль и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Предварительно установлена их причастность к шести криминальным эпизодам.

Двое фигурантов заключены под стражу, третьему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Московской области.

Москва, Андрей Дорофеев

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