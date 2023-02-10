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Пятница, 10 февраля 2023, 18:00 мск

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Участок Некрасовской линии московского метро закроют на три дня

Участок Некрасовской линии московского метро на следующей неделе закроют на три дня. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«17, 18 и 19 февраля не будет движения поездов на участке Некрасовской линии между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская». Станция «Нижегородская» продолжит работать», – говорится в сообщении.

В дептрансе пояснили, что в скором времени планируется открытие последних девяти станций Большой кольцевой линии, а участок от «Нижегородской» до «Электрозаводской» войдет в состав БКЛ. Для интеграции нужно переключить все инженерные системы. Сделать это без остановки движения поездов невозможно.

Станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная» строились как часть БКЛ, но временно работали в составе Некрасовской линии.

«Большая часть ограничений придется на выходные дни, когда пассажиров в транспорте меньше. Вы сможете воспользоваться другими станциями и наземным транспортом: «Нижегородская» МЦК, «Авиамоторная» Калининской линии, «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии и бесплатный автобус № 032», – добавили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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