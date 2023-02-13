Погодные «качели» будут наблюдаться всю неделю в московском регионе

Переменчивая погода ожидается в столичном регионе до конца недели. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России.

«Несколько погодных систем успеют пройти по территории столичного региона на этой неделе, обеспечив быстрые и частые колебания температуры и атмосферного давления, изменения интенсивности и фаз осадков, а также ветрового режима», – говорится в сообщении метеорологов.

Во вторник, 14 февраля, в регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег). Ночью и днем в Москве -1...1°, по области -3...2°. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица.

В среду, 15 февраля, облачно. Ночью небольшой снег, в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Днем местами небольшой снег, в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица.

В четверг, 16 февраля, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -9...-7°, по области -12...-7°. Днем в Москве -5...-3°, по области -7...-2°. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. Гололедица.

В пятницу, 17 февраля, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью -14...-9°, днем -7...-2°, ветер южный 3-8 м/с.

В субботу, 18 февраля, облачно, местами небольшой снег, ночью -11...-6°, днем -6...-1°, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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