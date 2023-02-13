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Понедельник, 13 февраля 2023, 17:32 мск

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Подмосковье возглавило список регионов с наибольшей выдачей ипотеки на частные дома

Московская область стала регионом, где в России чаще всего брали ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков «Дом.РФ» и «Домклик», которое учитывает статистику «Сбера».

По данным аналитиков, на Подмосковье пришлось 15,5% от всех выдач в этом сегменте кредитования.

На втором месте – Якутия (Саха), на нее пришлось 5,9% от всех выдач в стране, на третьем – Ленобласть (5,7%). В число лидеров по выдачам в сегменте вошли Башкортостан (5,6%), Краснодарский край (3,8%), Татарстан (3,7%), а также Приморский (3,1%) и Забайкальский (1,5%) края. Аналитики отмечают, что регионы-лидеры отличаются высоким уровнем доходов населения или входят в зону действия льготной дальневосточной ипотеки.

По данным «Домклик», в 2022 году средний размер льготного ипотечного кредита на частный дом составил 4,3 млн руб, а средний размер первого взноса – 1,2 млн руб. Месячный платеж по ипотеке на частные дома в рамках программ с господдержкой составлял в среднем 30 тыс руб.

В исследовании отмечается, что Сбербанк остается лидером по ипотеке на ИЖС. На него приходится около 75% всех выдач в сегменте. В 2022 году банк выдал 24,3 тыс кредитов на ИЖС, что в 3,3 раза превышает показатель 2021 года. Годовой объем выдачи увеличился более чем в четыре раза. За год выросла и доля ИЖС в общем объеме выдач «Сбера»: по числу кредитов – с 0,7% до 3%, по объему – с 0,8% до 3,9%.

По данным минстроя, число оформленных в России ипотечных кредитов на покупку или строительство индивидуальных домов за 2022 год выросло в три раза. В прошлом году россияне оформили на ИЖС 33 тыс жилищных кредитов на сумму более 138 млрд руб. Всего за 2022 год было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 4,8 трлн руб, уточнил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава минстроя отметил, что около 70% граждан сегодня хотят жить в своем доме, поэтому задача властей сделать такое жилье доступным, а процесс строительства простым.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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