Власти Подмосковья первыми в стране упростили сбор согласий для назначения выплаты на новорожденного

Подмосковье стало первым регионом в стране, где упрощен сбор согласий членов семьи для назначения выплаты на новорожденного. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы оформить единовременное пособие при рождении ребенка, больше не нужно предоставлять письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, которые указаны в заявлении. Получить его можно полностью в электронном виде с помощью личного кабинета на региональном портале.

«При подаче онлайн-заявления необходимо указать информацию обо всех членах семьи и предоставить их согласие на обработку персональных данных. Теперь, благодаря оптимизации, получить его можно полностью в электронном виде. Это позволит оформить выплату, даже если по каким-то причинам не вся семья дома», – цитирует Куртяник пресс-служба министерства госуправления.

Воспользоваться услугой «Назначение единовременного пособия при рождении ребенка» может один из родителей не позднее, чем через полгода со дня появления на свет новорожденного.

После подачи онлайн-заявления в личный кабинет на портале госуслуг Московской области каждому совершеннолетнему члену семьи поступит уведомление. В нем нужно будет в течение 5 рабочих дней подтвердить согласие на обработку персональных данных. Для этого необходимо авторизоваться на регпортале с помощью подтвержденной учётной записи ЕСИА.

Информацию о получении согласий заявитель может отслеживать в своём личном кабинете.

Когда согласие дали все члены семьи, заявление направляется в министерство социального развития региона для оказания услуги.

Выплата назначается семьям, где среднедушевой доход ниже размера прожиточного минимума в Подмосковье – 17 277 руб. Для оформления пособия нужно постоянно проживать в регионе.

Москва, Андрей Дорофеев

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