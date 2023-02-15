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Среда, 15 февраля 2023, 12:06 мск

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Прокуратура Подмосковья добивается выплаты компенсации ребенку, пострадавшему от бродячих собак

Ребенок, пострадавший в январе в подмосковном Дмитрове в результате нападения бродячих собак, может получить компенсацию от местных властей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Прокуратурой проводилась проверка в связи с нападением бездомных собак на 9-летнего ребенка 11 января 2023 года в микрорайоне Дуброво Дмитровского городского округа Московской области. В результате происшествия мальчику были причинены повреждения в виде укушенных ран. Установлено, что органами местного самоуправления не было принято достаточных мер для реализации, возложенных на них законом полномочий по отлову безнадзорных животных», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В связи с этим, Дмитровская городская прокуратура направила в суд исковое заявление в защиту прав малолетнего о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда.

Как отметили в надзорном ведомстве, аналогичная исковая работа ведется и в отношении владельцев собак, не обеспечивших их безопасного содержания. В частности, Дмитровский городской суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу другого 12-летнего ребенка, который пострадал от укуса домашнего питомца, оставшегося без надлежащего присмотра.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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