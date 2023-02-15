Квартирант украл у подмосковной пенсионерки валюту на миллион рублей

В подмосковном Звенигороде полиция задержала мужчину, укравшего у местной пенсионерки крупную сумму валюты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 72-летней местной жительницы о краже. Женщина пояснила, что у нее украли валюту, эквивалентную сумме более 1 млн рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 61-летний уроженец Вологодской области, который на протяжении двух лет работал помощником по хозяйству взамен на проживание в доме потерпевшей», – говорится в сообщении ведомства.

Похищенные деньги были изъяты у задержанного и возвращены владелице.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Злоумышленник заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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