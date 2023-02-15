российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 февраля 2023, 15:09 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Квартирант украл у подмосковной пенсионерки валюту на миллион рублей

В подмосковном Звенигороде полиция задержала мужчину, укравшего у местной пенсионерки крупную сумму валюты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 72-летней местной жительницы о краже. Женщина пояснила, что у нее украли валюту, эквивалентную сумме более 1 млн рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 61-летний уроженец Вологодской области, который на протяжении двух лет работал помощником по хозяйству взамен на проживание в доме потерпевшей», – говорится в сообщении ведомства.

Похищенные деньги были изъяты у задержанного и возвращены владелице.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Злоумышленник заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Прокуратура Подмосковья добивается выплаты компенсации ребенку, пострадавшему от бродячих собак / Здание завода по ремонту железнодорожной техники сгорело и частично обрушилось в Коломне / Фура с легковоспламеняющимся грузом сгорела на трассе «Крым» в Подмосковье / Власти Подмосковья первыми в стране упростили сбор согласий для назначения выплаты на новорожденного / Подмосковье возглавило список регионов с наибольшей выдачей ипотеки на частные дома / Погодные «качели» будут наблюдаться всю неделю в московском регионе / Пенсионерка-рецидивистка организовала в Подмосковье группу, занимавшуюся инсценировками ДТП / Росгвардейцы спасли ребенка, упавшего с моста в Волгу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,