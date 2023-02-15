Житель Подмосковья выжил после ножевого ранения сердца и большой кровопотери. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Видновскую больницу 40-летний мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии, отметили в минздраве. Как выяснилось, у пациента был повреждён левый желудочек сердца.

«Мы провели экстренную операцию – остановили сильное кровотечение и ушили рану. Общая кровопотеря составила около 1,5 литра. Сложность такого оперативного вмешательства заключается в том, что сердце зашивают, не останавливая сердцебиение. Операция прошла успешно и заняла 2 часа», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Денис Мирошников.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо. Он находится под наблюдением врачей и готовится к выписке.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»