Мособдума лишила депутатского мандата экс-единоросса

Московская областная дума досрочно прекратила депутатские полномочия Сергея Бабаченко за неисполнение своих обязанностей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального парламента.

«Решение утверждено на основании закона, принятого Мособлдумой в прошлом году. Из него следует, что полномочия депутата могут быть прекращены досрочно решением Думы, если депутат не выполняет свои обязанности в течение 30 и более календарных дней», – говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

15 сентября 2022 года президиума политического совета Московского областного регионального отделения «Единой России» исключил Бабаченко из партии за утрату связи с ней.

Как пояснил тогда лидер единороссов Подмосковья, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, фактически Бабаченко не вел работу в своем округе на протяжении шести месяцев.

«Не появлялся на заседании фракции «Единой России», прогуливал заседания Мособлдумы и полностью игнорировал партийные мероприятия. В связи с этим, исключение с формулировкой «за утрату связи с партией» носит вполне объективный и закономерный характер», – пояснил Брынцалов.

Бабченко является бывшим топ-менеджером одного из крупнейших производителей молочной продукции – агрофирмы «Ростагроэкспорт». Он исчез из публичного поля после того, как один из совладельцев компании Юрий Изачик подал два иска в Арбитражный суд Московской области к руководству предприятия. Он потребовал признать недействительным договор дарения, которым он передал ответчикам 85% из 100% своей доли в фирме.

Москва, Андрей Дорофеев

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